Der Mann, der am Montag (30.12.) in einer Essener Garageneinfahrt angeschossen wurde, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Das hat ein Polizeisprecher jetzt mitgeteilt. Der 40-Jährige liege noch im Krankenhaus, befinde sich aber auf dem Weg der Besserung.

Kurz nach den Schüssen am frühen Montagmorgen hatte die Polizei direkt neben dem Tatort in Bredeney einen Verdächtigen festgenommen. " Es handelt sich um einen 26-jährigen Mann aus Bocholt ", wie die Ermittler mitteilten. Er hatte sich in einem Gebüsch versteckt und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Hintergründe der Schüsse in Essen weiter unklar

Der Vorfall ereignete sich am frühen Montagmorgen in einer Garageneinfahrt in Essen. Nach einem Notruf fanden Einsatzkräfte den 40-Jährigen. Er war durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt worden und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.