Diskussion zum Fall Hengsbach: "Er hatte eine enorme Macht-Aura"

Es ist eine emotionale Diskussion, in die immer wieder persönliche Erfahrungen einfließen. Zum Beispiel von Johannes Norpoth, der aufgrund von Krankheit nur digital zugeschaltet ist. Norpoth ist Sprecher des Betroffenenbeirats der Deutschen Bischofskonferenz. "Fast 30 Jahre habe ich ein Versteckspiel vor mir selber gespielt. Mein Täter war einer der charismatischen Kapläne im Essener Norden."

Co-Moderator Olaf Biernat im Publikum

Und noch ein Betroffener meldet sich zu Wort: "Ich hab mich früher unwahrscheinlich geschämt. Ich bin froh, dass die Statue so schnell weggekommen ist. Stellen Sie sich vor, eine betroffene Person würde plötzlich vor so einer Statue stehen", sagt Markus Elstner und erntet Applaus.

Kritik an Machtstrukturen und Zölibat

Vor allem in einem Punkt sind sich alle einig: Missbrauch in der Kirche - das Thema ist noch nicht zu Ende. Also was tun? Was muss sich ändern? Ist die Kirche überhaupt noch zu retten? Fragen, auf die es auch an diesem Abend keine klaren Antworten gibt. "Das ganze Konzept katholische Kirche ist in Stein gemeißelt. Ich hab keine Ahnung, wie man da was ändern soll" , ist eine Meinung aus dem Publikum.