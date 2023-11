Wie ein altes Wasserwerk in Wetter zum Touristenmagnet werden soll

Büros, Ausstellungen, Übernachtungsmöglichkeiten

Vieles soll erhalten bleiben im alten Wasserwerk

Die Pläne, die am Freitag vorgestellt wurden, sind vielfältig: Ein Besucherzentrum soll im Wasserwerk entstehen, in dem es Raum für Ausstellungen, aber auch Lernmöglichkeiten rund um die Nutzung von Trinkwasser und Wasserwirtschaft geben soll. Die alten Pumpen sollen darum erhalten bleiben. Auch soll es Räume für Kongresse geben, genau so wie vorübergehend mietbare Büros für Projekte und Ähnliches.

Aber natürlich soll der Ort auch "klassisch" touristisch genutzt werden: Eine Anbindung zum Ruhrtalradweg soll kommen mit eigener Brücke sowie auch Übernachtungsmöglichkeiten. "Nicht das große Hotel" , sagt Nina Frense, "sondern sanfter Tourismus mit Zeltplätzen oder kleineren Unterkünften auf dem Gelände." Nicht zuletzt soll es auch Wassersportmöglichkeiten hier geben.

Video starten, abbrechen mit Escape Ruhr-Radeln von Hagen nach Duisburg Wunderschön! . . 43:26 Min. . UT . Verfügbar bis 18.06.2025. WDR.

Der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises, Olaf Schade, freut sich über die Pläne: "Das mittlere Ruhrtal zwischen Herdecke und Hattingen ist ein Juwel." Hier würde schon viel für die Freizeitgestaltung passieren, jetzt aber komme mit dem Wasserwerk ein Zentrum zum Verweilen in die Mitte. Schade betont, dass auch die geplante Wiederbelebung der Bahnstrecke zwischen Hattingen und Hagen gut für den Tourismus in der Region sei. In rund zehn Jahren soll hier wieder eine S-Bahn fahren - auch mit Halt in Wetter-Volmarstein.

RVR will Ruhrtal zur Marke machen

Das Ruhrtal rund um Wetter wird weiter entwickelt

Auch an anderen Stellen wird sich in den kommenden Jahren etwas tun: In Hattingen soll eine neue Ruhrpromenade entstehen. Durch das gesamte Tal wird der "Ruhrtalsteig" ausgebaut - als neuer Wanderweg vorbei an Burgen und Industriedenkmälern.

Der RVR versieht das Ganze mit einschlägigen Namen: Das Wasserwerk Volmarstein soll das neue "Fenster zur Ruhr" werden, das gesamte Ruhrtal soll sich zu einer "Destinationsmarke" entwickeln, so wie andere bekannte Reiseziele in Deutschland. Ehrgeizige Pläne - spätestens 2027 wird sich zeigen, wie gut sie im Falle des Wasserwerks Volmarstein umgesetzt sein werden.

Über dieses Thema haben wir am 03.11.2023 im Radio bei WDR 2 in der Lokalzeit für das Ruhrgebiet und das Rheinland berichtet.