"Verbraucherschule 2024": Gymnasium in Gelsenkirchen ausgezeichnet

"Mathe, Literatur, Geschichte, Sport – all das ist wichtig im Unterricht" , betont Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW . "Aber Kinder und Jugendliche sind heute schon früh vielen Einflüssen ausgesetzt, die gut überlegte Alltagsentscheidungen erfordern. Deshalb ist es wichtig, auch solche Kompetenzen in der Schule zu vermitteln."

Er freut sich, dass in diesem Jahr 17 Schulen aus NRW vom Verbraucherzentrale Bundesverband ( VZBV ) die Auszeichnung als "Verbraucherschule 2024" erhalten. Darunter auch das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Gelsenkirchen. Schülerinnen und Schüler werden dort besonders gut auf den Alltag und frühzeitig auf ein selbstständiges Leben nach der Schule vorbereitet.

Steuern und Finanzen: Trockene Themen lebensnah erklärt

Im Unterricht werden Finanzen und Steuern behandelt.

Die Schüler erfahren, wie die erste eigene Wohnung finanziert werden kann, welche Versicherungen nötig sind und was in eine Steuererklärung gehört. Um diese trockenen Themen lebensnah und anschaulich zu erklären, kommen auch Finanzberater an die Schule.

Schulleiter Markus Klein ist stolz: "Ich finde es großartig, dass Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Lehrerinnen und Lehrer die Entwicklung zu sensiblen Verbrauchenden angehen und dafür ein positives Feedback aus der Gesellschaft heraus erhalten." Er hat den "Verbraucherschule"-Preis am Montag im Tagungswerk in Berlin entgegen genommen.

Obst und Gemüse aus dem eigenen Anbau

Rhea und Esma (v.l.) verkaufen Fair-Trade-Snacks

Ein wichtiges Thema ist auch darüber hinaus gesunde Ernährung. Es gibt ein Lebensmittelangebot der FairTrade-AG und ein Klimafrühstück. Dadurch lernen die Schüler, wo die Lebensmittel herkommen, wie sie angebaut werden und wie damit fair gehandelt wird. "Je früher wir etwas über Verbrauch lernen, desto nachhaltiger beeinflusst das unser Leben" , wissen die Schülersprecher aus Gelsenkirchen. Und natürlich dürfen sie ihre eigenen Produkte auch essen.

Vier Schulen in NRW bekommen Gold

Neben dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium haben noch drei weitere Schulen in NRW eine goldene Auszeichnung bekommen - das Goerdeler Gymnasium in Paderborn, das Gymnasium Maria Königin in Lennestadt und das INI Berufskolleg in Lippstadt. Sechs weitere wurden mit Silber, sieben mit Bronze ausgezeichnet.