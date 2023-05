Kurzurlaub an der Ruhr sehr beliebt

Anne Müller-Borgstädt und Norbert Notdurft machen gerade Frühstück. Auf einem Campingtisch stehen im Schatten eines roten Pavillon Erdbeeren, Joghurt und Müsli. Die beiden kommen seit acht Jahren zum kleinen Campingplatz in Essen. "Es fühlt sich direkt beruhigend an, wenn wir hier sind" , sagt Norbert Notdurft.

Urlaub vor der Haustür

Die Stammgäste aus Solingen quartieren sich im Bauwagen ein

Norbert und Anne haben es nicht weit. Sie kommen aus Solingen, ca. 40 km fahren sie. "Hier ist einfach eine tolle Mischung, die Naturbelassenheit, die anderen Leute sind nett. Ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen", findet Anne Müller-Borgstädt. Immer wieder kommen andere Camper vorbei. Man grüßt sich freundlich und quatscht miteinander.

Norbert Notdurft ist Hobby-Ornithologe

Die beiden übernachten in einem von fünf Bauwagen auf dem Platz. Ein paar Meter vor ihnen liegt die Ruhr. "Ich bin eine Wasserratte. Im Sommer kühl ich mich ab" , sagt Anne. Norbert ist Hobby-Vogelkundler. Er beobachtet hier direkt an der Ruhr Vögel, Rehe, Fische.

Campingplatz mit viel Liebe aufgebaut

Simone Bauer hat den Platz mit viel Liebe zum Detail gestaltet

Der Campingplatz ist nicht groß. "Das mögen viele Gäste" , sagt Simone Bauer. Zusammen mit ihrem Mann betreibt sie seit 2006 den Platz. "Durch einen Zufall haben wir dieses Grundstück entdeckt. Wir kommen eigentlich gar nicht aus dem Tourismus-Bereich."

Mit den Jahren hat Simone Bauer ein richtiges Kleinod an der Ruhr in Essen aufgebaut. 20 Wohnmobil-Plätze gibt es. Und einige Bauwagen zum Übernachten. "Es war jede Menge Arbeit, dass der Platz jetzt so ist, aber es hat sich gelohnt" , sagt Simone Bauer. Sie lebt mit ihrem Mann direkt am Campingplatz, um die Nähe zu ihren Gästen zu haben. Immer wieder sprechen sie Gäste an, grüßen, fragen etwas. Man kennt sich.

Simone Bauer zupft Minze. Von den Kräutern kann sich jeder bedienen

Mit den Jahren hat Simone Bauer einen Garten angelegt, mit wilden Blumen, Erdbeeren. Und einem Kräutergarten, an dem sich jeder bedienen kann. Zwei Dittel der Gäste sind Stammgäste. Direkt am Campingplatz ist eine Kanu-Anlege-Station. Gerade sind auch Gäste mit dem Kanu da.

Ruhrtal-Radweg und Sehenswürdigkeiten sind in direkter Nähe

Familie Mause stärkt sich für die Fahrradtour

Susanne und Alfons Mause kommen aus Hallenberg im Sauerland. Sie sind mit ihrem Camper das erste Mal hier. "Wir kommen aus dem Ländlichen und es ist überraschend, wie grün das Ruhrgebiet ist" , sagt Susanne Mause. Die Beiden frühstücken ausgiebig. Dann geht es mit dem Fahrrad zur Villa Hügel. Etwa zehn Kilometer sind es.