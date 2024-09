Klopp wieder in BVB-Farben: Abschlusstraining in Dortmund

Klopp hatte den BVB von 2008 bis 2015 trainiert. In dieser Zeit wurde er zweimal Meister (2011 und 2012), einmal DFB-Pokalsieger (2012) und führte die Schwarz-Gelben 2013 ins Finale der Champions League (1:2 gegen Bayern München). In seiner letzten Saison als Dortmunder Trainer verpasste er den erneuten Triumph im DFB-Pokal - das Endspiel in Berlin am 30. Mai 2015 verlor Dortmund gegen den VfL Wolfsburg.

Im Oktober desselben Jahres übernahm Klopp als Teammanager den FC Liverpool, dort prägte er ebenfalls eine Ära - erst im vergangenen Sommer verließ er den Klub auf eigenen Wunsch.