Campingmesse in Essen: So gelingt der Urlaub 2023

Dem Pandemiefrust folgt die Urlaubslust. Inspiration zur nächsten Reise gibt's auf der größten Urlaubsmesse in Nordrhein-Westfalen. 750 Aussteller präsentieren noch bis zum 26.02.2023 in Essen ihre Angebote für Ferien und Freizeit.

Liebevolle Einrichtung

Kleiner Waschtisch: Im Camper von Marc Dunkel steckt die Liebe im Detail.

Egal ob Luxus-Wohnwagen oder gebrauchter Van, mit ein paar Tricks wird jeder Wagen gemütlich. Die größeren Wohnwagen setzen auf edle Holzoptik. In den kleineren Bussen sieht man immer häufiger Lichterketten, bunte Verzierungen und Makramees. Marc und Julia Dunkel haben ihren Van gemeinsam umgebaut. Sie legen viel Wert auf liebevolle Details, damit sie sich auch in der Ferne heimisch fühlen.

Dachzelte

Wenn's im Auto eng wird, dann kommt das Zelt aufs Dach.

Dieser Trend geht in die Höhe: Viele neue Dachzelte werden auf der Messe vorgestellt. Immer häufiger verzichten junge Leute auf ein klassisches Wohnmobil und fahren mit dem PKW in die Ferne. Mit einem Dachzelt bietet auch ein kleineres Auto großen Schlafkomfort. "Die Nachfrage geht durch die Decke," sagt Verkäufer Marc Debus. Er selbst fährt am liebsten nach Kroatien, weil ihn das an seine Kindheit erinnert.

Tragbare Powerstations

Mit einer Powerbank gibt es Strom an den entlegensten Orten.

Wer Luxus auch an abgelegenen Orten will, braucht vor allem eines: Strom. An tragbaren Akkus kann die Kühlbox oder die Kaffeemaschine angeschlossen werden und die Autobatterie bleibt verschont. Ein nützliches Hilfsmittel für die Zeit bis elektrische Wohnmobile in Serie gehen. Wer will, kann die Powerbank auch mit Sonnenkraft aufladen.