Gelsenkirchen versteigert "Swiftkirchen"-Ortsschilder

Bei der Versteigerung hatten rund 1.400 Taylor-Swift-Fans versucht, eins der begehrten Schilder zu ergattern. Die Gebote kamen aus ganz Deutschland, eins sogar aus den USA. Die 20 Höchstbietenden erhalten den Zuschlag. Die Stadt will sie nun per E-Mail informieren. Sie haben zwei Wochen Zeit zu bezahlen.

Versteigerung für einen guten Zweck

Ist das gesamte Geld eingegangen, will die Stadt die Gesamtsumme bekannt geben. Der Erlös geht nach Angaben der Stadt an das Mädchenzentrum, die Kindertafel und das Frauenhaus in Gelsenkirchen.

Das "Swiftkirchen"-Schild, das einem Ortsschild nachempfunden ist, war auf Anregung einer jungen Anhängerin der Sängerin Taylor Swift entstanden. Der Grafiker Uwe Gelesch aus Gelsenkirchen hatte es gestaltet. Es zeigt das Konterfei der Sängerin in Pink sowie bunte Herzen, Sterne und eine Gitarre.

"Ein wunderbares Objekt"

Eins der Schilder bekommt einen Platz im Haus der Geschichte in Bonn.

In der vergangenen Woche war bereits eins der Schilder an das Haus der Geschichte in Bonn gegangen. Direktor Manfred Wichmann hatte es am vergangenen Freitag persönlich in Gelsenkirchen abgeholt. "Die Verbindung eines klassischen deutschen Ortsschildes mit dem globalen Phänomen Taylor Swift ist ein wunderbares Objekt" , freute sich Wichmann.

Im Juli waren in der Gelsenkirchener Innenstadt insgesamt 35 "Swiftkirchen"-Ortsschilder angebracht worden. Anlass war der Auftakt der Deutschland-Tournee von Taylor Swift in der Arena auf Schalke. Rund 200.000 Taylor-Swift-Fans waren deshalb ins Ruhrgebiet gekommen.

Unsere Quelle: