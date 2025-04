Letzte Zweifel beseitigt - MSV Duisburg zurück in der 3. Liga

16.000 MSV-Fans in Gladbach

16.096 Duisburger Fans waren mit nach Mönchengladbach gereist, um die Drittliga-Rückkehr mit der Mannschaft zu feiern - die größte Auswärtskulisse in der Geschichte der Regionalliga. Der Gästeblock im Borussia-Park war komplett ausverkauft. Viele Fans hatten sich bereits am Nachmittag am MSV-Stadion getroffen und waren im Korso gemeinsam nach Mönchengladbach gefahren.

Bereits in der 6. Minute brachte Tobias Fleckstein den MSV in Führung, als er nach einer Ecke völlig frei stand per Kopf traf. Duisburg erspielte sich bis zur Pause weitere Möglichkeiten, von Gladbach war in der Offensive nicht viel zu sehen. In der zweiten Halbzeit lief Duisburgs Patrick Sussek (53.) allein auf Max Neutgens zu und scheiterte mit einem Lupfer am Gladbacher Keeper.

In der Schlussphase versuchte es Gladbach noch einmal. Doch auch in der Nachspielzeit von acht Minuten, in denen niemand auf der Duisburger Bank noch saß, behielt der MSV die Oberhand.