Heidenheim ist das Ziel

Und dazu muss gegen Union gepunktet werden. Um in der Woche darauf, wenn es zum Schlüsselspiel zum 1. FC Heidenheim geht, in einer einigermaßen passablen Ausgangsposition zu stecken.

In der Woche vor dem Spiel hat das Team versucht, mit ein bisschen Abwechslung die zuletzt spürbare Verkrampfung zu bekämpfen. Am Dienstag traf man sich zum Padel-Tennis, um es anschließend bei einem Grillabend mit den Familienangehörigen so richtig locker angehen zu lassen.

Padel-Tennis und Familien-Grillabend

Dabei ist es keineswegs fehlender Teamgeist, der dem VfL laut Trainer Hecking zu schaffen macht. "Wir machen zu viele und leichte Fehler. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Spiele" , findet Hecking. Aber natürlich hofft er in den restlichen vier Spielen auf typische Bochumer Tugenden: "Man muss auch mal etwas dreckiger zu Werke gehen, um die nötigen Punkte zu holen. Gerade, wenn es gegen Teams geht, die spielerisch etwas besser aufgestellt sind" , fordert er.

Gegen Union wird es in den relevanten Bereichen auf Augenhöhe zugehen. Sorge, dass die Partie aufgrund der Ereignisse aus dem Hinspiel aus dem Ruder laufen könnte, gibt es in Bochum kaum. "Natürlich ist das Spiel etwas Besonderes, aber ich glaube nicht, dass es ein böses Hauen und Stechen geben wird" , sagt Außenverteidiger Maximilian Wittek bei "Reviersport".