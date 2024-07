"Taylor Town": Wie sich Gelsenkirchen auf die Taylor Swift-Konzerte vorbereitet

Sie grüßt mehrfach aufreizend von einer Straßenbahn, die durch Gelsenkirchen fährt. Sie grüßt in Pink von rund 30 gelben Schildern und begrüßt Fans in " Swiftkirchen ". Taylor Swift ist kurz vor ihren drei Konzerten in Gelsenkirchen ein fester Teil des Stadtbildes.

Und soll es noch stärker werden. Unter anderem entsteht auf dem zentralen Heinrich-König-Platz bis Ende nächster Woche eine ganze "Taylor Town". Fans können dort Karaoke singen, natürlich ihre liebsten Swift-Songs. Es gibt einen Tattoo-Stand, DJs machen Musik, Fans können Freundschaftsarmbänder basteln.

" Taylor Town " in Gelsenkirchen

" Uns geht es vor allem auch um die Fans, die keine Karten für die Konzerte bekommen haben ", sagt Martin Schulmann, Sprecher der Stadt Gelsenkirchen. Denn die Erfahrung zeigt, dass Fans - oder "Swifties", wie sie sich selbst nennen - der Sängerin gerne so nah wie möglich sein wollen. Zur Not eben auch ohne Karte. " Swift-Fans sind andere Fans ", sagt Schulmann.

Gelsenkirchen ist gerade "Swiftkirchen"

" An die Arena kommt man aber gar nicht so nah heran, dass man etwas davon hätte ", sagt der Sprecher, " wir hoffen also, dass diese Fans in die Taylor Town kommen ". Wie viele das sein werden? Kaum abzuschätzen.

Selfie -Punkte für Swift-Fans in Gelsenkirchen

Taylor Swift soll außerdem einen eigenen Stein auf dem "Walk of Fame" im Stadtteil Buer bekommen. Bisher liegen dort unter anderem Steine für den Ex-Schalke-Manager Rudi Assauer und den Künstler Anton Stankowski. Der Swift-Stein soll laut Stadt bis zu den Konzerten liegen.