Essens Serie endet schmerzhaft gegen Saarbrücken

Sontheimer trifft früh für Saarbrücken

Bereits mit dem ersten Angriff ging der FCS in Führung. Nach einem Ballverlust von Klaus Gjasula spielten die Gäste schnell nach vorn. Patrick Sontheimer hatte dann halbrechts Platz und traf mit einem schönen Schrägschuss zum 0:1 ins Netz. RWE tat sich in der Folge gegen defensiv gut sortierte Saarländer schwer, Druck aufzubauen.

Höchstens nach Standards gelang den Gastgebern mal einen ungefähre Tor-Annäherung. Saarbrücken tauchte seinerseits auch nicht oft vor dem RWE-Tor auf - aber wenn, dann gefährlich. So stand Florian Krüger nach einer eigentlich abgewehrten Flanke auf einmal elf Meter vor dem Tor frei. Torwart Felix Wienand konnte den unplatzierten Schuss per Fußabwehr gerade noch so klären (29.).

Kaum Essener Torchancen

Wenig später hatte auch Essen eine gute Szene, doch Ahmet Arslan (38.) scheiterte frei vor FCS-Torwart Phillip Menzel. Dafür legte der FCS in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach. Nach einem Vorstoß über die rechte Seite fand die Flanke an den zweiten Pfosten Calogero Rizzuto, der sträflich frei wuchtig zum 2:0 ins Tor köpfte.

Kurz darauf lag der Ball sogar zum dritten Mal im RWE-Tor, aber der Schiedsrichter erkannte auf Foulspiel an Schlussmann Wienand (45.+4). Saarbrücken machte nach Wiederanpfiff sofort weiter. Krüger verpatzte den ersten guten Vorstoß noch (48.). Aber der zweite saß dann. Nach einer Flanke von links verlor die Essener Hintermannschaft inklusive Wienand die Übersicht und Maurice Multhaup drückte den Ball zum 3:0 ins Tor.

Saarbrücken mit Möglichkeiten, nachzulegen

Essen kam überhaupt nicht in die Spur. Saarbrücken gehörten die nächsten Minuten und die Gäste hätten durchaus noch weiter erhöhen können. Erst in der Schlussphase näherten sich die Gastgeber mal durch einen Arslan-Schuss (75.) oder einen Versuch von Torben Müsel (76.) etwas besser dem FCS-Tor an. Ein Treffer gelang dem Koschinat-Team aber nicht mehr.

Dafür hätten die Gäste bei dem einen oder anderen Konter sogar noch erhöhen können.

BVB am Samstag auswärts

Am Samstag (03.05.2025) geht es für RWE mit einem Auswärtsspiel im Süden Deutschlands weiter. Anpfiff für die Partie beim TSV 1860 München ist um 14 Uhr.