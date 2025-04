Sonne und Königsfamilie strahlten beim Königstag im niederländischen Doetinchem um die Wette. Rund 15 Kilometer von Emmerich entfernt hatte die Stadt das große Geburtstagsfest für König Willem-Alexander organisiert. Bei seiner Dankesrede wandte sich der König plötzlich auf Deutsch an die Zuschauer – und erntete begeisterten Applaus.

Wir sehen, was 80 Jahre Friede und Freiheit uns gebracht hat: Freundschaft miteinander. Lassen wir uns jeden Tag weiter daran arbeiten. König Willem-Alexander

König und Königin in Dunkelblau statt Orange

Prinzessin Amalia, König Willem-Alexander, Königin Maxima, Prinzessin Alexia

Während die meisten Fans in leuchtendem Orange feierten, zeigte sich die Königsfamilie bewusst zurückhaltend. König Willem-Alexander und Königin Máxima, die aus Argentinien stammt, kamen in tiefem Nachtblau. Der König erinnerte am Morgen im Fernsehen an Papst Franziskus, ebenfalls gebürtiger Argentinier, dessen Trauerfeier zeitgleich in Rom stattfand. Erst nach deren Ende traf die Königsfamilie mit anderthalb Stunden Verspätung in Doetinchem ein.