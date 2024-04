Angst vor Jobverlust: Tausende Stahlarbeiter protestieren in Duisburg

Es dürfte laut werden auf der großen Wiese vor Tor 1 am Thyssenkrupp-Stammwerk in Duisburg. Um die 10.000 Stahlarbeiter werden am Dienstag erwartet. Statt einer ursprünglich geplanten internen Belegschaftsinformation im Stadion des MSV ruft die IG Metall in einem Flugblatt jetzt zur öffentlichen "großen Protest-Demo" auf.

Und wählt dabei scharfe Worte: Von Angriff, Widerstand und Sturm ist die Rede.

Betriebsrat und Gewerkschaft wussten nichts von Plänen

Was die 27.000 betroffenen Mitarbeiter so sauer macht, ist der überraschend am Freitag verkündete Teilverkauf der traditionsreichen Stahlsparte. Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky soll bis Herbst erst 20 Prozent und später weitere 30 Prozent übernehmen. Verhandelt wurde schon seit Sommer, doch vom bevorstehenden Abschluss ahnten Betriebsrat und Gewerkschaft nichts.