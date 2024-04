Thyssenkrupp: Landespolitik erwartet nun "richtige Entscheidungen"

Am Feitag war bekanntgeworden, dass sich Thyssenkrupp mit dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky über einen Einstieg in die Stahlsparte verständigt hat. Kretinskys Holding EPCG soll erst einmal 20 Prozent an Thyssenkrupp Steel Europe übernehmen, danach sollen weitere 30 Prozent folgen.

Diese Entscheidung könne "für die klimaneutrale Transformation der Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen ein guter Schritt sein" , teilte NRW -Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) am Freitag mit. Das Gelingen dieses Prozesses hänge aber auch von der Einbindung der Arbeitnehmerseite ab, betonte Neubaur weiter. Nur so könne die Transformation "in guten und sozialverträglichen Bahnen gestaltet werden" .