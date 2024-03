Drogenkriminalität: SEK-Großrazzia in Hattingen

Gegen 12:45 Uhr rückten am Mittwoch Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos zu einer Großrazzia an die Kreisstraße nach Hattingen aus. Mit einem Panzerwagen und in Chemikalien-Vollschutzanzügen waren die Beamten vor Ort. Auch ATF -Experten waren anwesend.

Details zu Hintergründen noch nicht bekannt

Einsatzkräfte im Chemikalienschutzanzug

Hintergrund des Einsatzes soll ein Betäubungsmittelverfahren der Essener Staatsanwaltschaft sein. Nach Angaben der Polizei lägen Hinweise vor, dass sich auf dem Gelände ein Labor zur Herstellung von synthetischen Drogen befinden könnte. Diese seien dann, so der erste Ermittlungsstand, auch weiter verbreitet worden.

Weitere Razzien im Ruhrgebiet

Nähere Angaben zu den Geschehnissen vor Ort oder möglichen Beteiligten konnte die Polizei Ennepe-Ruhr-Kreis bislang nicht machen. Festnahmen gäbe es, so ein Polizeisprecher, noch keine - mehrere Personen würden allerdings verhört.

Neben dem Großeinsatz in Hattingen gab es im Ruhrgebiet heute parallel weitere Razzien. So seien unter anderem in Bochum, Herne und Recklinghausen mehrere Wohnungen gestürmt worden.