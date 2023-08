" RWO , unsere Liebe, unser Leben" prankt auf dem Mülleimer. "Rebellion Oberhausen" , der Name des RWO -Fanclubs, klebt auf einem Verkehrsschild. Der Name von Oberhausens Ultras "Semper fidelis" ist auf einen Stromkasten an der Straße gesprüht. Wer in diesen Tagen durch Oberhausen geht, bekommt solche Anblicke häufiger als sonst zu Gesicht.

Aufkleber überall in der Stadt

Die neue Saison in der Regionalliga West ist gestartet. Und ganz offensichtlich sind viele Fans von von RWO gerade besonders stark im Fußballfieber. Zumindest lässt die Vielzahl der Aufkleber darauf schließen.

So etwas gehöre doch zur Fankultur. So ein paar Aufkleber würden doch nicht stören. Wenn man sich auf Oberhausens Straßen umhört, dann hält sich die Aufregung über die Aktion meist in Grenzen. Fragt man bei der Stadt Oberhausen nach, sieht das ganz anders aus.