Fans in Dortmund beim EM-Spiel: "Gehe als Sieger raus, egal wer gewinnt"

Heute eher die Ausnahme: Ein Spanien-Fan in Dortmund

Nur ganz wenige Spanien-Fans verirren sich auf den Platz - und dann gibt es sogar diejenigen, die beide Flaggen auf der Wange haben. Der 25-jährige Miguel hat sich links die Deutschland-Flagge aufgemalt. Und rechts die der Spanier.

Für jedes Ergebnis vorbereitet

Damit hört's aber nicht auf: " Ich habe auch noch ein Spanien-Trikot drunter und einen Spanien-Schal ", sagt er. Und zieht noch eine Spanien-Flagge aus der Hosentasche. Beste Vorbereitung für eine rauschende Sieges-Party eben, egal wer gewinnt.

" Entweder ein 2:1 für Deutschland oder 2:1 für Spanien. Ich bin für Beide " und löst schnell auf: Er ist Halb-Spanier. Eine komfortable Situation, in der er am Freitag in Dortmund nicht der einzige ist.

Pilar ist bestens vorbereitet: Mit beiden Flaggen

Pilar war nicht nur fürs Fußballgucken da, auch für die Band, die vorher aufgetreten ist. " Ich geh' heute als Siegerin raus, egal wer gewinnt ", sagt sie einem WDR -Reporter auf dem Friedensplatz - mit der Spanien-Flagge vorn und der Deutschen hinten.