Der hoch verschuldete Fußball-Traditionsverein Schalke 04 will mit einer Fördergenossenschaft Millionen einnehmen. Ab heute können Fans Anteile an dieser Genossenschaft erwerben. 250 Euro kostet ein Anteil.

Um seine hohen Altschulden abzubauen, hofft der Verein auf viele Millionen Euro - Geld, das ausschließlich von den Fans kommen soll, die ihrem Herzensverein damit etwas Gutes tun können.

Fans wollen nicht für Fehler aus der Vergangenheit aufkommen

In der Fußgängerzone in Gelsenkirchen sind viele Schalke-Fans unterwegs, so wie Peter: " Ich bin Schalke-Fan durch und durch und habe sogar eine Jahreskarte. Aber ich sehe nicht ein, dass wir für die Schulden, die der Vorstand früher mal gemacht hat, aufkommen sollen ."

Geld in Gelsenkirchen ist knapp

Eine Frau, die mit einem Rollwägelchen vorbei läuft, bekommt die Diskussion mit: " Wenn ich die Kohle hätte, würde ich das machen, aber hab ich nicht ". So sieht es auch Mehmet Karabas, der in einer blauen Schalke-Jacke über die Bahnhofstraße läuft.

Der Türke ist Anfang der 1970er Jahre mit seinen Eltern nach Gelsenkirchen gekommen und damals als Kind zum ersten Mal ins Parkstadion gegangen. Seitdem ist er mit dem Schalke-Virus infiziert, wie er sagt. Doch der Fördergenossenschaft erteilt er eine Absage:" Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Die Menschen in Gelsenkirchen haben doch alle kein Geld. Ich sehe keinen, der freiwilig 250 Euro in den Verein steckt ", sagt er.

Viele Fans sind skeptisch