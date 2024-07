Sommerferien und Fußball: So werden Wetter und Verkehr in NRW

Schauer möglich beim Deutschland-Spiel

Dunkle Wolken über einem Feld

Wer das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien im Freien genießen will, sollte sicherheitshalber eine Regenjacke mitnehmen. Denn vor allem in der Nordhälfte NRWs kann es auch am Abend noch den einen oder anderen kleineren Schauer geben. Südlich der Ruhr sieht es dagegen etwas besser aus. Hier ist die Chance, beim Public Viewing nass zu werden, geringer.

Die Aussichten für Samstag sind ähnlich: Die Höchsttemperaturen liegen bei knapp über 20 Grad, und im Laufe des Tages kann es immer wieder Schauer geben. Auch Gewitter sind möglich.

