"Absolute Sh**hole": Wie ein Engländer doch noch Gelsenkirchen-Fan wurde

Gelsenkirchen ist ein " absolutes Drecksloch "

Darin spricht er eine Art Reisewarnung für die britischen Fans aus. Denn vom ehemals industriellen Herz Deutschlands sei nicht mehr viel übrig. Der Reporter war zuvor aus München angereist, " was eine unglaubliche Stadt ist ", wie er sagt. Er müsse aber ein bisschen vorsichtig sein, was er sage, so Solhekol. " Weil ich nicht die netten Menschen aus Gelsenkirchen beleidigen möchte. "

Der Platz vor dem Gelsenkirchener Hauptbahnhof

Der britische Vlogger und England-Fan Paul Brown ist ähnlicher Meinung, wählt aber drastischere Worte. Als er am Samstag in Gelsenkirchen ankommt, postet er ein Video vom Bahnhofsvorplatz auf X, in dem er die Stadt als " absolute Shithole " also " absolutes Drecksloch " bezeichnet. Im Post selbst drückt er sein Unverständnis darüber aus, dass hier ein Spielort der EM sei: " Can’t believe Germany are hosting Euro 2024 games here. " Brown setzt sich kurzerhand wieder in den Zug und fährt auf der Suche nach anderen britischen Fans nach Düsseldorf.

Mit Bier wird alles schöner

Der britische Vlogger und England-Fan Paul Brown

Ab diesem Moment scheint jedoch ein wahrer Sinneswandel bei ihm stattzufinden, zumindest wenn man seine X-Posts verfolgt. Denn schon die Bratwurst und das Bier im Zug-Bistro stimmen den Briten milder.

In der Düsseldorfer Altstadt ist die englische Party schon in vollem Gange

In Düsseldorf findet er dann schließlich hunderte England-Fans, die mit Bier in der Hand in der Altstadt feiern.

Am späten Samstagabend landet Brown in einer Kneipe in Gelsenkirchen

Als er sich auf X dann um kurz vor Mitternacht wieder aus Gelsenkirchen meldet, ist der anfängliche Groll gegen die Stadt im Ruhrpott offenbar verflogen. In dem Video sieht man britische Fans, die "Three Lions on a Shirt", den Klassiker unter den englischen Fangesängen, in einer Kneipe anstimmen. Und natürlich fließt hier auch wieder eine Menge Bier. " Habe die englischen Fans in einer Kneipe in Gelsenkirchen gefunden ", schreibt Brown dazu. " Der Besitzer sagt, er habe nicht vor, demnächst zu zu machen. "