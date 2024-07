Prozess: Duisburger plante offenbar Anschlag auf Pro-Israel-Demo

Der Vorwurf: Der Duisburger Tarik S. soll einen Terroranschlag mitten in der Stadt geplant haben. Am Donnerstagvormittag hat nun der Prozess gegen den 30-Jährigen am Landgericht begonnen.

LKW sollte in Menschenmenge rasen

Tarik S. soll laut Anklage geplant haben, im vergangenen Herbst mit einem LKW in eine „Pro-Israel-Demo“ in Duisburg zu rasen, um Menschen zu töten. Zuvor soll er sich gegenüber einem Kontakt in Syrien zu einem Anschlag auf eine pro-israelische Demonstration bereit erklärt haben, so der Vorwurf der Generalstaatsanwaltschaft.

Ein Bild von einem früheren Prozess gegen Tarik S.