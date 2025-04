Sterben in Haft: Palliative Hilfe im Gefängniskrankenhaus Fröndenberg

Drei Plätze will man im Gefängniskrankenhaus vorhalten, um schwerkranke Gefangene am Lebensende palliativ zu versorgen. Aktuell stehen sie in der Abteilung für innere Medizin. Dort wird getestet, wie sich der Krankenhausbetrieb im Justizvollzugskrankenhaus (JVK) Fröndenberg mit den Bedürfnissen unheilbar kranker und sterbender Menschen vereinbaren lässt.

Sterbenskranke Gefangene sollen, wie die anderen Insassen auch, adäquat versorgt werden. Am Ende des Lebens bedeutet das nicht nur eine medizinisch rund-um-die-Uhr Versorgung, es bedeutet auch eine professionelle psychologische, soziale und spirituelle Begleitung durch Fachpersonal.

Ärzte und Pfleger haben eine Zusatzweiterbildung in Palliativmedizin. Also der Medizin, die nicht mehr heilen will, sondern Schwerstkranken das Lebensende so angenehm und schmerzfrei wie möglich machen möchte.

Mehr als 600 Gefangene sind über 60 in NRW

Ein Justizbeamter auf dem Weg zur Station.

Von den rund 14.000 Gefangenen in NRW sind über 600 mittlerweile über 60 Jahre alt. Tendenz steigend. Das stellt Gefängnisse vor besondere Probleme. Mittlerweile gibt es in manchen Gefängnissen eigene Abteilungen für diese älteren Gefangenen. Aber das reicht nicht aus.

In den letzten zehn Jahren sind 98 Mal Gefangene an ihrem Lebensende in Haft gestorben. Wobei man in den Gefängnissen eigentlich versucht, Sterben hinter Gittern zu vermeiden. Am Ende ihres Lebens sollen Gefangene möglichst frei kommen, um die letzten Wochen in Freiheit und, im Idealfall, im Kreis der Familie zu sein.