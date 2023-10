Terrorträume im Aussteigerprogramm - Neue Erkenntnisse im Fall Tarik S.

Haben Frust und Jobverlust Deradikalisierung verhindert?

Als Tarik S. im März 2021 aus der Haft entlassen wird, stellt ihm das Innenministerium NRW trotzdem eine positive Beurteilung aus. Tarik S. will zu dem Zeitpunkt gerne zu Frau und Kind in die Niederlande ziehen, doch die Behörden dort wollen ihn nicht. Auch das positive Schreiben aus NRW hilft nicht weiter. Bei dem jungen Familienvater löst das offenbar Frust aus, heißt es aus Sicherheitskreisen und so berichtet es auch sein Anwalt Günal.

Nach außen kehrt Tarik S. jedoch zunächst in ein normales Leben zurück, findet einen Job, arbeitet im Fitnessstudio und teilt auf seinen Social-Media-Kanälen überwiegend harmlose Dinge. Doch als er im Sommer 2023 seinen Job verliert und seine Beziehung zu seiner Frau in der Krise steckt, scheint er sich wieder ins islamistische und terroristische Milieu zu begeben.

Die Behörden bekommen Mitte September 2023 den nachrichtendienstlichen Hinweis, dass Tarik S. einen Anschlag auf eine Polizeieinrichtung plane. Die Ermittlungen konnten diesen Verdacht jedoch zunächst nicht erhärten.

"Man sieht an diesem Fall, dass wir die Person weiter im Auge hatten, aber bei dieser Person offensichtlich Biografie, Brüche wie eine Arbeitslosigkeit oder die Möglichkeit, dass er nicht zu seiner Freundin in die Niederlande zurückkehren kann, dazu geführt hat, dass er wieder Hass auf den Staat entwickelt und das dann dazu führt, dass er sich wieder - so im Moment zumindest die Beweislage - mit Anschlagsplänen beschäftigt hat." Oliver Huth, Bund der Kriminalbeamten

Tarik S. sucht im Netz nach möglichen Anschlagzielen

Am 17. Oktober sucht Tarik. S. schließlich bei Google nach Begriffen wie "Demos Pro Israel" , "Juden in Deutschland" und "Israel-Krieg: Überblick über Demos in NRW am Wochenende" . Zwei Tage später tauchen auch Begriffe wie "Jihad" , also "heiliger Krieg" in seinem Chatverlauf auf.

Und Tarik S. hat Kontakt zu einem Mann in Idlib in Syrien, der sich "Thomas" nennt. Zu diesem Zeitpunkt scheint S. alles, was er im Aussteigerprogramm mitgenommen hat, wieder über Bord zu werfen. Er ist zurück in seiner islamistischen Welt.

Am 24. Oktober schreibt Tarik S. an "Thomas" , dass er seine Wohnung verlassen wolle, um zu kämpfen, auch das Wort Sterben fällt. Nur wenige Stunden später steht ein Sondereinsatzkommando der Polizei in seiner Wohnung und nimmt ihn fest.

