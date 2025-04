Es ist echte Zentimeterarbeit an diesem verregneten Morgen in Oberhausen. Über 30 Personen in gelben Regenjacken starren gebannt auf den sogenannten Düker. Das gut 90 Meter lange Rohr schwebt über den Köpfen der Männer. Zwei Kräne halten die 39 Tonnen schwere Rohrleitung im Gleichgewicht. Sechs armdicke orangene Gurte halten den Düker. Nach und nach senkt sich das mit Beton ummantelte Stahlrohr Richtung Wasseroberfläche des Rhein-Herne-Kanals.

Aktion spektakulär und äußerst selten

Die Aktion ist nötig, da die nahe Kanalbrücke "Ulmenstraße" marode ist und ersetzt wird. Deshalb muss auch eine vorhandene Trinkwasserleitung ersetzt werden. Was im ersten Moment nicht weiter spektakulär klingt, erweist sich als äußerst auswendig. Denn die Leitung verläuft in fünf Metern Tiefe auf dem Grund des Kanals.

Das Rohr mit einem Durchmesser von rund 50 cm wurde in voller Länge in einem Hafen bei Unna gefertigt und mit einem Transportschiff zum Einsatzort angeliefert. Die Baugrube und die sogenannte Rinne am Grund des Kanals für den Düker wurden in den letzten Monaten sorgfältig für den Einsatz vorbereitet.

Düker-Aktion in Oberhausen verläuft planmäßig

Die neue Wasserleitung wird in den Rhein-Herne-Kanal eingesetzt

Um 10:30 Uhr ist der große Moment da: Der Düker schwebt nur wenige Zentimeter über der Wasseroberfläche. Die beiden Kranführer stehen im stetigen Funkkontakt untereinander und zu weiteren Kollegen am Ufer. Dann taucht das Stahlrohr kaum hörbar in die Fluten des Kanals und verschwindet langsam im trüben Wasser. Wenig später kommt der Kollos auf dem Grund zu Liegen. Aufatmen bei den Verantwortlichen, das Dükern war erfolgreich.

Unsere Quellen: