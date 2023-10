Sicherheitskreise: Islamist Tarik S. radikalisierte sich nach Jobverlust erneut

S. ist am vergangenen Dienstag in seiner Duisburger Wohnung unter Terrorverdacht festgenommen worden. Rund 50 Polizisten waren am Abend an der Stürmung der Wohnung und der Festnahme beteiligt. Am Mittwoch hatte eine Amtsrichterin gegen den 29-Jährigen einen Haftbefehl erlassen. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Tarik S. zeigte sich in Aussteigerprogramm geläutert

2013 war der gebürtige Bielefelder nach Syrien ausgereist, um sich dem IS anzuschließen. Bei seiner Rückkehr nach Deutschland wurde er 2016 festgenommen und zu einer fünfjährigen Haft verurteilt, aus der er 2021 entlassen wurde. Er musste die Haft vollständig absitzen - unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Tarik S. habe ein Aussteigerprogramm absolviert, sich geläutert gezeigt, heißt es aus Sicherheitskreisen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Weil die Behörden dem verurteilten IS-Terroristen offenbar nicht trauten, habe S. nach seiner Freilassung eine Weile eine Fußfessel tragen müssen. Und die Skepsis schien berechtigt zu sein. Der Läuterungsprozess sei nur "eine Momentaufnahme" gewesen, heißt es.