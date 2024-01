"Mord aus Habgier und Heimtücke" lautet der Vorwurf, so ein Sprecher des Klever Landgerichtes. Ab heute muss sich dort eine Frau verantworten, die am sogenannten "Stückel-Mord" von Moers beteiligt gewesen sein soll. Sie soll die Tat an ihrem Ex-Mann, einem Schneider, in Auftrag gegeben und auch einen großen Teil der Beute kassiert haben.

Am ersten Prozesstag schwieg die Frau des Opfers vor Gericht. Das werde sich sehr wahrscheinlich auch im weiteren Prozessverlauf nicht ändern , sagte ihr Rechtsanwalt Christian Stieg. Die 51-jährige Angeklagte wurde in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Sie sitzt schon seit Ende Februar vergangenen Jahres in Untersuchungshaft.

Angeklagte auch an der Beseitigung beteiligt?

Die Beute bestand nach Gerichtsangaben aus rund 18.000 Euro Bargeld und Goldschmuck im Wert von mindestens 5.000 Euro. Den Schmuck hatte das Opfer in einem Säckchen im Lüftungsschacht des Badezimmers versteckt. Der mutmaßliche Mörder soll das Opfer genötigt haben, dieses Versteck zu verraten. Dann soll er die vorher eigens besorgte Pistole gezogen und den 56-Jährigen mit zwei Schüssen getötet haben, hieß es in der Anklage.

Die Leiche wurde nach der Tat zerstückelt - die Frau soll auch an ihrer Beseitigung beteiligt gewesen sein. Das Opfer wurde in einem Waldstück in Moers vergraben. Ein Mann wurde wegen der Tat bereits zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Strafe ist noch nicht rechtskräftig.