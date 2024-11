Russland droht Goethe-Institut • Gestern hat Russland zwei ARD-/WDR-Journalisten aufgefordert, das Land zu verlassen. Nun hat das Außenministerium auch dem Goethe-Institut mit Einschränkungen gedroht. Deutsche Behörden und Medien übten Druck auf das Russische Haus in Berlin aus, behauptete Außenamtssprecherin Maria Sacharowa. Deswegen sehe man sich " gezwungen, proportionale Maßnahmen gegen die Filialen des Goethe-Instituts in Moskau und Petersburg zu unternehmen ". Was genau das sein soll, ließ sie offen.

Reul stellt Lagebild zur Clankriminalität vor • NRW -Innenminister Reul stellt heute das Lagebild Clankriminalität für 2023 vor. Der Kampf dagegen ist seit Jahren einer seiner Schwerpunkte. Der grüne Koalitionspartner kritisiert, dass dadurch Menschen pauschal beurteilt oder möglicherweise unter Generalverdacht gestellt würden. Bei der vergangenen Erhebung hatte er Anstieg der Clan-Straftaten von rund 20 Prozent bekanntgegeben.

Paul muss im Familienausschuss erklären • Gestern haben wir darüber berichtet, dass Familienministerin Paul großen Gegenwind bekommt, weil sie die Personalvorgaben für Kitas in NRW kurzfristig ändern will. Heute muss sich dazu im Familienausschuss des Landtags erklären. Mehr als 100.000 Menschen haben mittlerweile Petitionen dagegen unterschrieben.

Reparatur der Strecke Köln - Aachen dauert länger • Bahnpendler zwischen Köln und Aachen müssen ganz stark sein. Denn nach dem Güterzug-Unfall bei Kerpen ist noch mit wochenlangen Einschränkungen zu rechnen. Die Schäden seien größer als " zunächst ersichtlich ", sagt die Bahn. Aktuell gehe man davon aus, dass die wichtigsten Reparaturarbeiten erst am 23. Dezember abgeschlossen werden könnten. Dann sollen alle Gleise wieder freigegeben werden.

"Wake Up Club" in Köln

Der frühe Vogel tanzt im Club • Abends oder nachts in die Disse? Kann doch jeder. Aber morgens vor der Arbeit Party machen, bevor es auf die Baustelle oder ins Büro geht? Das geht heute Morgen in Köln. Ein Club wird dort heute zum "Wake Up Club". Von 6 bis 9 kann dort zu elektronischer Musik getanzt werden - mit Tee und Kaffee oder vielleicht auch einem Kölsch. Das Konzept kommt aus den Niederlanden. Köln meldet "ausverkauft", die 300 Tickets sind alle weg.

Australien will Social Media für alle unter 16 verbieten • Australien könnte als erstes Land der Welt Kindern unter 16 Jahren den Zugang zu Sozialen Medien verbieten. Die Regierung sagt, dass Social Media gefährlich für junge Menschen sei. Das Repräsentantenhaus hat bereits zugestimmt, heute diskutiert der Senat die letzten Details. In Deutschland müssen User von Instagram und Tiktok mindestens 13 sein. Kritiker sagen, dass sich das aber umgehen lässt.

Und übrigens ...

Auch Hunde können Blut spenden

So werden Hunde zu Lebensrettern • Manchmal im Notfall, da muss es ja ganz schnell gehen mit der Ersten Hilfe. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann brauchen Menschen manchmal auch eine Blutspende. Aber was viele nicht wissen: Auch bei Hunden kann es solche Notfälle geben und dann braucht man Hunde, die Blut spenden. In Lüdinghausen führt Tierärztin Anna-Maria Hartmann deswegen eine Spenderkartei mit 15 Tieren, die zur Spende bereit sind.

