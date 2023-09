Prozess um getöteten Mann aus Moers beginnt

Der Angeklagte soll im September 2022 seinen Freund getötet haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er sein Opfer nach einem Auslandsaufenthalt vom Flughafen abgeholt, zu dessen Wohnung gebracht und dort erschossen hat.

Tötung soll mit Ehefrau des Opfers geplant worden sein

Die Tat soll er zusammen mit der Ehefrau und der Schwägerin des Opfers geplant haben. Hintergrund sei, dass die Ehefrau nach dem Scheitern ihrer Ehe ihr Gold haben und den Ehemann beseitigen wollte.

Wochenlange Suche nach dem Opfer

Der Angeklagte soll nach der Tat die Wohnung des Opfers angezündet haben, um Spuren zu verwischen. Das tote Opfer wurde erst nach einigen Wochen Suche in einem Waldstück in Moers-Hülsdonk gefunden. Dort stellten die Ermittler fest, dass der Leichnam vor dem Vergraben in Stücke geteilt worden war.

Dem Angeklagten droht lebenslange Haft

Dem Angeklagten wird im Prozess am Landgericht Kleve nun Mord vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Gegen seine mutmaßlichen Komplizen, die Ehefrau und die Schwägerin des Opfers, wird gesondert verhandelt.