Bochum soll Gedenkstätte für Verkehrstote an der A40 bekommen

Wenn man Landstraßen entlang fährt, kann man sie immer wieder mal sehen - an Bäumen, in scharfen Kurven oder an anderen gefährlichen Stellen: Kreuze, Lichter, Blumen; kleine Tafeln, auf denen Namen von Menschen stehen, die an genau dieser Stelle tödlich verunglückt sind. Solche einzelnen Erinnerungsorte an Autobahnen einzurichten, ist wegen der Verkehrsituation nicht möglich.

Autobahnkirche erinnert jährlich an Unfalltote

Viel Verkehr, viel Gefahr - täglich auf der A40

Darum gibt es nun in Bochum die Idee einer zentralen Gedenkstätte direkt neben der A40 . Errichten will sie die Kirche, die sich seit 2010 offiziell "Autobahnkirche Ruhr" nennt, und die seitdem nicht nur als evangelisch-lutherische Gemeinde im Stadtteil Hamme fungiert, sondern auch als Ruhrgebiets-Kirche für die Auto- und LKW -Fahrer, insbesondere im Fernverkehr auf der Autobahn.

Jedes Jahr im November gedenkt die Autobahnkirche in einem gesonderten Gottesdienst bereits den Verkehrstoten im Ruhrgebiet. Für viele Betroffene ist das ein wichtiger Anlaufpunkt, um mit Menschen zusammenzukommen, die ein ähnliches Schicksal teilen.

Permanenter Ort zum Gedenken

Ein permanenter Ort zum Gedenken soll nun noch mehr für die Verarbeitung der Trauer tun. Auf einem Platz vor der Kirche sollen Betroffene Blumen oder Kerzen ablegen können - ob nun spontan oder wiederkehrend, wenn sich der jeweilige Tag des Unfalls jährt.