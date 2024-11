Kölner Drogenkrieg: Kalker Bande im Fokus, "Mocro-Mafia" außen vor

Zu viel Gewalt in den Niederlanden

Von denen offenbar in den Niederlanden eingekauften Gewalttätern fehlt jede Spur. Obwohl es teilweise gestochen scharfe Fahndungsfotos gibt. Die hat in den Niederlanden aber bisher niemand veröffentlicht. Für den Kriminologen Robin Hofmann in Maastricht ist das wenig verwunderlich. Er sagt, dass es in den Niederlanden fast täglich Bombenanschläge gebe, dass die Gewalt so weit verbreitet sei, dass Fotos von Verdächtigen in den Zeitungen nur noch ein Randnotiz seien.

Erste Anklage gegen mutßmaßliche Kölner Bandenmitglieder im Winter

Die Ermittlungen in Köln aber kommen offenbar gut voran. Noch in diesem Winter sollen die ersten Anklagen laut Staatsanwaltschaft fertig sein. Explosionen gab es seit Wochen nicht mehr. Ein mögliches Zeichen, dass die wichtigsten Drahtzieher der Kalker Bande in Haft sind.