Neuer Zeppelin jetzt im Ruhrgebiet zu Hause

Im vergangenen Jahr war der 75 Meter lange Zeppelin schon zu Besuch in seiner neuen Heimat am Flughafen Essen/Mülheim. Nun landete das Luftschiff dort am späten Dienstagnachmittag, deutlich früher als geplant, nach seinem Flug von Friedrichshafen am Bodensee ins Ruhrgebiet.

Laut Daten des Flugradars ist der Zeppelin um 7:11 Uhr am Bodensee gestartet und mit einem Zwischenstop in Bonn dann um 17:48 Uhr am Flughafen Essen/Mülheim angekommen. Schon ab Christi Himmelfahrt wird er zu Rundflügen über dem Ruhrgebiet und dem Rheinland abheben.

Der Flughafen Essen/Mülheim ist schon seit Jahrzehnten Heimat für Luftschiffe. In den vergangenen zwei Jahren ist dort auch ein neuer Hangar gebaut worden, damit die Luftschiffe am Boden vor Wind und Wetter geschützt sind.

Luftschiff Theo bekommt Gesellschaft

Luftschiff Theo im alten Hangar

Von weitem ist die neue riesige graue Halle neben der Start- und Landebahn des Flughafens Essen/Mülheim zu sehen. Dort ist auch Luftschiff Theo zuhause, das jahrelang als Blickfang mit Werbung über dem Ruhrgebiet und dem Rheinland unterwegs war. Theo fliegt aber mittlerweile nicht mehr.

