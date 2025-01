Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Victor Fritzen und Catharina Coblenz.

THEMA DES TAGES

Sturmschäden in NRW • Ein Sturmtief hat gestern in Nordrhein-Westfalen für viele Polizei- und Feuerwehreinsätze gesorgt. Landesweit berichteten Einsatzkräfte von umgestürzten Bäumen und heruntergefallen Dachziegeln wie in Aachen und Wuppertal. In Herdecke bei Hagen hat sich laut Feuerwehr eine Person bei dem Versuch, Photovoltaik-Module auf einem Dach zu sichern, verletzt. Die Person musste per Drehleiter vom Dach geholt werden. Im Siegerland fielen Bauzäune auf parkende Autos. Auch die Autobahn A560 bei Hennef östlich von Bonn war stundenlang beidseitig gesperrt. Dort hatten sich Teile der Lärmschutzwand gelöst, die nach Polizeiangaben auf die Straße geweht wurden. In der Nacht wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Auch Bahnfahrer mussten mit Umleitungen und Verspätungen rechnen. An mehreren Stellen waren Bäume auf Schienen oder Oberleitungen gestürzt. Die Bahnstrecke zwischen Welver und Soest war nicht befahrbar, weil ein Baum auf die Oberleitung fiel. 360 Fahrgäste wurden bei Welver von der Feuerwehr aus einer Regionalbahn, dem Rhein-Ruhr-Express, evakuiert. Nach Angaben der Feuerwehr konnte ein Zugführer in Bergisch-Gladbach-Gronau seinen Zug noch rechtzeitig vor einem umgestürzten Baum zum Stehen bringen.

In Porta Westfalica wurden Böen von 117 Stundenkilometern gemessen, also fast schon volle Orkanstärke. Heute beruhigt sich das Wetter wieder. Viele Wolken begleiten uns durch den Tag, gelegentlich sind aber auch Lücken zu finden - mit der Chance auf etwas Sonnenschein. Dazu sind Regen, Schneeregen- und oberhalb von etwa 400 Metern Schneeschauer möglich. Es wird deutlich kühler, die Höchstwerte zwischen 3 und 6 Grad (ab 500 m zwischen -1 und +2 Grad) werden bereits in der ersten Tageshälfte erreicht.