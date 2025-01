Das Wochenende nach Neujahr liegt hinter uns, heute enden die Schulferien in NRW, die Mehrheit steigt also wieder ins Arbeitsleben ein. Im Idealfall haben die freien Tage Abstand vom Job und Erholung gebracht, um nach dem Jahreswechsel wieder mit voller Energie durchzustarten. Doch ist das wirklich so? Startet ihr mit Tatendrang ins Arbeitsjahr 2025?

Laut einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY fehlt knapp der Hälfte der Beschäftigten in Deutschland die Motivation am Arbeitsplatz: Nur 48 Prozent der Angestellten geben an, auf der Arbeit ihr Bestes zu geben. In Indien waren es zum Beispiel 63 Prozent, in China 59 Prozent. Für die Umfrage wurden weltweit 17.000 Menschen befragt, davon 1.000 in Deutschland.

Haben wir also ein Problem mit der Arbeitsmoral oder liegt es eher an der Unternehmenskultur? Wir haben darüber mit dem Arbeitssoziologen Dr. Klaus Kock von der TU Dortmund gesprochen.

WDR: Herr Kock, wie motivieren Sie sich für Ihre Arbeit?

Arbeitssoziologe Dr. Klaus Kock von der TU Dortmund

Klaus Kock: Indem ich mir klar mache, dass ich mit meiner Arbeit etwas bewirke und die Leute damit etwas anfangen können, was ich produziere. Was immer voraussetzt, dass ich ein ordentliches Gehalt kriege. Wenn das nicht gegeben ist, ist das andere auch fraglich. Die materielle Sicherheit ist die Voraussetzung dafür, dass man dann so arbeiten kann.

WDR: Welche Rahmenbedingungen helfen ihnen, motiviert zu sein?

Kock: Dass ich die Sicherheit habe, dass der Job nicht in Gefahr ist oder in Frage gestellt wird. Zu wissen, du kannst auch mal Fehler machen oder Phasen haben, wo du nicht produktiv bist, du bist nicht ständig unter Druck, weil du deinen Job sichern musst. Du kannst mit dem Geld, was du verdienst, leben und musst dir nicht ständig Sorgen machen.

Wichtig ist auch das Vertrauen der Vorgesetzten, dass ich das schon richtig kann und mache, dass meine Qualifikation nicht in Frage gestellt wird, dass ich Handlungsspielraum habe und selbst entscheiden und eigenverantwortlich arbeiten kann. Dazu kommt, dass die Infrastruktur passt. Also dass beispielsweise das Internet, die Verwaltung oder das Telefon funktionieren. Zum Teil Kleinigkeiten, die aber alle relevant sind.

"Wozu ist meine Arbeit gut? Wenn ich das nicht mehr erkenne, dann lässt auch die Motivation nach. Das kann in schlimmsten Fällen zu psychischen Erkrankungen wie einen Burnout führen."

WDR: Spüren Sie eine nachlassende Arbeitsmoral? Sind wir zu bequem geworden?

Kock: Nein, das kann ich eigentlich nicht feststellen. Diese Umfragen gab und gibt es schon immer, da kommt immer raus, dass die Leute angeblich nicht motiviert sind. Es gibt andere Umfragen, die zeigen das Gegenteil. Es hängt eben an der Fragestellung. Die Rahmenbedingungen können sich allerdings so verändern, dass die Motivation beeinträchtigt wird.

WDR: Wie das?

Kock: Heutzutage wird viel verändert in den Betrieben, umstrukturiert oder transformiert. Wenn das kein Ende hat, wenn immer wieder alles in Frage gestellt und umgemodelt wird, wenn ich wieder einen neuen Vorgesetzen kriege und gar nicht mehr weiß, wo es langgeht, dann lässt auch die Motivation nach. Oder wenn ich den Sinn meiner Arbeit nicht erkennen kann. Ich muss erkennen: Was ist mein Teil, was machen die anderen? Kann ich mich darauf verlassen? Oder wozu ist meine Arbeit gut? Wenn ich das nicht mehr erkenne, dann lässt auch die Motivation nach. Das kann in schlimmsten Fällen zu psychischen Erkrankungen wie einen Burnout führen.