Zeitzeichen

Schon in der Schule interessiert sich der 1838 in Konstanz geborene Graf besonders für die Naturwissenschaften. Zunächst aber macht Zeppelin Karriere als Offizier beim Militär. Während er als Beobachter und aktiver Kämpfer am US-Bürgerkrieg teilnimmt, steigt er zum ersten Mal mit einem Heißluftballon auf - ein Erlebnis, das ihn nie mehr los lässt.

Zeppelin nervt Württembergs König Karl immer wieder mit seinen scheinbar utopischen Ideen zum Bau einer Luftschiffflotte. 1890 wird der aufmüpfige Adlige wegen unbotmäßiger Kritik auf höchsten Befehl zwangspensioniert.

Eine Schmach als Chance

Zeppelin über Friedrichshafen am Bodensee

Eine Schmach, die dem 52-Jährigen zugleich die Chance bietet, sich ganz der Entwicklung von Starrluftschiffen zu widmen. Zeppelin lässt sich weder vom allgemeinen Spott noch vom Aufkommen des Flugzeugs irritieren und erhält 1898 ein Reichspatent für ein "lenkbares Luftfahrzug". Zwei Jahre später sorgt seine Fahrt über den Bodensee weltweit für Schlagzeilen.

Trotz vieler Rückschläge tüftelt Zeppelin weiter, investiert für den Bau seines dritten Luftschiffs sogar das eigene Familienvermögen. 1908 schließlich verpflichtet sich die Reichsregierung, die weitere Entwicklung der Zeppeline zu finanzieren - sobald das Luftschiff 24 Stunden am Stück in der Luft bleiben kann.