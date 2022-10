"Lichthafen" in Datteln: Kinderklinik bekommt neues OP-Zentrum

Die Entscheidung, einen geeigneten OP -Saal in der Vestischen Kinder- und Jugendklinik in Datteln zu bauen, ist schon vor einigen Jahren gefallen. Das Land NRW hatte das Projekt mit rund 6,5 Millionen Euro gefördert. Dann wurde gut ein Jahr gebaut, das Richtfest wurde Ende März gefeiert. Heute wird das neue Operationszentrum für junge Menschen mit komplexen chronischen Krankheiten nun endlich eröffnet. Es bekommt den Namen "Lichthafen" und ist eine Station des Kinderpalliativzentrums.

Experten kommen in Kinderklinik

Die kleinen Patienten müssen für Eingriffe also nicht mehr in andere Krankenhäuser gebracht werden, die Chirurgen und Operationsteams kommen in die Kinderklinik und operieren dort - eine Erleichterung für alle Beteiligten. Die neuen Räume durften einige Kinder schon beim "Maustag" Anfang Oktober kennenlernen und dabei sogar selber Arzt spielen.

Bei diesem besonderen "Tag der offenen Tür" konnten sie eigene Kuscheltiere, Puppen und sogar die WDR -Maus behandeln. Operieren, röntgen und verbinden - die Kinder hatten die Möglichkeit viel Spannendes vor und hinter den OP -Türen des "Lichthafens" zu entdecken. Andere Interessierte konnten vergangenen Sonntag OP -Luft bei einem Tag der offenen Tür schnuppern.

Stressige Tortur endet damit

Doch was beim Maustag noch so "kinderleicht" war, wird für die Vestische Kinderklinik ab sofort ernster Alltag. Und trotzdem ist das neue OP-Zentrum für die Kinderklinik ein Lichtblick. Denn in schwerer Krankheit mit einem Beatmungsgerät in ein anderes Krankenhaus gebracht werden - das war in Datteln immer ein Transport, der mit sehr viel Stress in Verbindung stand.

Annehmende Krankenhäuser waren für die speziellen Bedürfnisse der kleinen Patienten zum Teil gar nicht eingerichtet. Aber vor allem für die Kinder und ihre Angehörigen war das eine Tortur, die jetzt zum Glück der Vergangenheit angehört. "Die Familie bleibt im gewohnten Umfeld der Kinder- und Jugendklinik" , heißt es seitens des Palliativzentrums. "Die prä- und postoperative Versorgung kann kompetent und interprofessionell ohne Unterbrechung weitergeführt werden."

