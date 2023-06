Studie erforscht Ess-Alltag in Kitas

Heute stehen Schälchen mit selbst gemachter Himbeerbutter auf dem Tisch. Einmal in der Woche gibt es ein süßes Frühstück in der städtischen Kita Lothringer Straße in Gelsenkirchen. Und die Kinder lieben es, die selbst gebackenen Brötchen mit der rosafarbenen Butter zu bestreichen. Sie greifen auch sehr gerne nach den frischen Früchten auf den Obsttellern: Honigmelone, Äpfel, Erdbeeren und Birnen.

Die Erzieherinnen legen viel Wert auf eine ausgewogene Ernährung und die Kinder sollen Spaß am Essen haben. Ihre Kita hat den Schwerpunkt Bewegung und Ernährung und sie investieren viel Zeit in Planung und Schulungen.

Studie erforscht, was in den Kitas auf den Tisch kommt

Was lassen sich die Kindertagesstätten einfallen, um die Kinder satt zu bekommen und wie gestalten sie die Mahlzeiten? Das will Friederike Schmidt, Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Duisburg-Essen, herausfinden.