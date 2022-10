Vegetarische Kitas und Grundschulen: Auch in NRW ein Trend

Kein Schnitzel, keine Würstchen, keine Nuggets mehr: Die Kinder in den städtischen Kitas und Grundschulen in Freiburg bekommen ab dem kommenden Schuljahr kein Fleisch und keinen Fisch mehr serviert. Das hat der Gemeinderat der Stadt beschlossen - und damit eine Diskussion weit über die Grenzen des Breisgaus hinaus ausgelöst.

Dabei ist eine ausschließlich vegetarische Ernährung in Kitas inzwischen gar nicht mehr so ungewöhnlich wie noch vor ein paar Jahren. Beispiele gibt es viele: Die " Waschbärbande " in Aachen, die Kölner "Villa Charlier ", die " Rappelkiste " in Münster - die Zahl der Einrichtungen in NRW, die komplett auf Fleisch und Fisch verzichten, steigt stetig.