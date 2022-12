Kalte Kirchen: Breckerfelder Gemeinde setzt auf Heizkissen

In Breckerfeld an der Grenze vom Ruhrgebiet ins Bergische und ins Sauerland hat sich derweil eine ganz andere Idee bewährt: Beheizte Sitzbänke. Die evangelische Jakobus-Gemeinde kam schon vor zwei Jahren auf die Idee, auf den Holzbänken in der Kirche lange Sitzmatten auszulegen, die an eine elektrische Heizung angeschlossen sind. Ganz ähnlich konzipiert wie eine Autositzheizung.

Pfarrer: Zeichen setzen wichtig

Pfarrer Paul-Gerhard Diehl

Jetzt, in Zeiten der Energiekrise, ist Pfarrer Paul-Gerhard Diehl froh, dass in seiner Kirche diese Idee umgesetzt wurde: "Es geht nicht nur darum, Geld einzusparen, sondern auch darum, ein Zeichen zu setzen in dieser Zeit. Wir können den Leuten nicht sagen, spart Energie ein - und selber machen wir so weiter wie bisher."

Darum läuft in der historischen und sehr großen Jakobus-Kirche die Heizung diesen Winter auch nur auf niedriger Stufe. Die Temperaturen liegen unter 10 Grad im Inneren. Beim Gottesdienst am letzten Sonntag sieht man die Besucher dick eingepackt. Viele aber drücken ihre Hände auf die Sitzkissen. Denn von da kommt die Wärme.

Bis zu 30 Prozent Energie eingespart

"Es merkt noch nicht mal jeder, dass er da gerade auf einer Sitzheizung sitzt" , berichtet der Küster der Gemeinde, Michael van Rienen, über die eher dezente Wärme durch die Kissen. "Die Leute sollen ja auch nicht drauf rumrutschen, weil es zu heiß ist. Es soll halt angenehm wärmen." Und eben den Geldbeutel schonen. Zwischen 20 und 30 Prozent Energiekosten habe man durch das Konzept wenig Heizen kombiniert mit den Sitzkissen schon eingespart, so van Rienen.

Breckerfeld im südöstlichen Ruhrgebiet