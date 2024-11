Der Großteil der Weihnachtsmärkte in Deutschland und NRW öffnet traditionell erst nach dem Totensonntag, der in diesem Jahr auf den 24. November fällt. Häufig tragen Märkte mit weihnachtlichem Flair, die bereits vorher öffnen, neutrale Namen ohne Weihnachtsbezug. In der Bayreuther Innenstadt gibt es zum Beispiel schon seit Oktober das "Winterdorf". Am Freitag startete außerdem der "Wandsbeker Winterzauber" in Hamburg und die "Winterwelt" am Potsdamer Platz in Berlin.