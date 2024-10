Absprache wegen möglicher Hilfsleistungen für Spanien

Mit einer Schweigeminute reagierte am Mittwoch das spanische Parlament in Madrid und setzte einen Krisenstab ein. Auf der Plattform "X" äußerte sich König Felipe VI. " tief betrübt ", auch Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) zeigte sich " erschüttert ". Auf "X" schrieb er, die Bundesregierung stehe mit Spanien im Austausch wegen möglicher Hilfsleistungen. EU -Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ( CDU ) stellt ebenfalls Hilfe in Aussicht.

Das THW allerdings ist bislang nicht zur Unterstützung angefragt. Noch liege aus Spanien kein internationales Hilfeersuchen über den europäischen Katastrophenschutzmechanismus vor, teilte die Organisation auf WDR -Anfrage mit: " Ein solches internationales Ersuchen ist die Grundlage, dass das THW als Bundesbehörde in einem anderen Land in den Einsatz gehen kann. "

Vergleichbar mit Überschwemmungen in den Jahren 1996 und 2007

Auch Letur in der Provinz Albacete ist schwer gezeichnet.

Bereits 1996 und 2007 hatte es in Spanien katastrophale Überschwemmungen gegeben. "Das aktuelle Unwetter ist auf Augenhöhe mit diesen Ereignissen ", sagt Jürgen Vogt von der WDR-Wetterredaktion. Seit Montag sei zum Beispiel in der Region Valencia verbreitet mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Punktuell sei es wohl noch schlimmer gewesen, erklärt Vogt. Eine einzelne Wetterstation in der Region habe 445 Liter Regen in nur 24 Stunden gemeldet. " Das ist die Menge, die in Düsseldorf sonst innerhalb eines halben Jahres fällt ."

Wassermengen bei "Starkregen"

Hohe Wassertemperaturen begünstigen Unwetter