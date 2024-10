Borussia Dortmund stürzt immer tiefer in die Herbst-Tristesse

Fünfte Auswärtspleite in Folge

Der Druck auf den ohnehin in der Kritik stehenden Trainer Nuri Sahin ist damit noch einmal gestiegen. Das Pokal-Aus in der VW-Stadt war die fünfte Auswärtsniederlage in Folge. Es war auch vor allem die Art und Weise, wie die hochambitionierte Mannschaft auftrat.

Bastian Schweinsteiger - "Insgesamt zu wenig"

"Das war ganz klar zu wenig. Sie haben mit dem Ball keine guten Lösungen gefunden. Sie waren zu langsam und haben den Gegner nicht in die Bredouille gebracht" , kritisierte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger die Dortmunder Spieler und fügte an: " Sie sind Champions-League-Finalist, zeigen aber nicht dieses Niveau, wo sie hingehören."

Kader mit wenig Alternativen

Das lag in Wolfsburg sicher auch an dem derzeit ausgedünnten Kader. Während der VfL-Trainer Ralph Hasenhüttl vor der Verlängerung noch den Dänen Jonas Wind, den Portugiesen Tiago Tomas und den Polen Jakub Kaminski ins Spiel werfen konnte, brachte Sahin seine Youngster, den 18-jährigen Cole Campbell, den 20-jährigen Jordi Paulina aus der zweiten Mannschaft und den angeschlagenen Marcel Sabitzer. Mehr gab seine Ersatzbank nicht mehr her.