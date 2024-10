Es ist absoluter Bullshit, dass Kees bei einer Pleite in Ulm fliegt. Egal, was in Ulm passiert – er bleibt. Sportchef Ben Manga

Dass der Neue bei einer weiteren Niederlage schon gehen müsse, bestritt Manga in Augsburg vehement. "Dritte Pleite in Folge – das bedeutet nichts, gar nichts für den Trainer. Es ist absoluter Bullshit, dass Kees bei einer Pleite in Ulm fliegt. Egal, was in Ulm passiert – er bleibt" , sagte der Sportchef in einer Medienrunde, "da könnt ihr mich beim Wort nehmen."

Zweite Hälfte in Augsburg als Mutmacher