BVB im Krisenmodus - Sahin: "Kommen da gemeinsam raus"

Bedenkliche Auswärtsschwäche Auch die von vielen Experten geäußerten Zweifel an der Mentalität des Teams hält er für unangebracht: "Ich weiß zu 100 Prozent, dass meine Jungs wollen. Das Gefühl habe ich bei dieser Mannschaft." Der 36-Jährige hofft auf eine schnelle Trendwende - am liebsten schon in Wolfsburg. " Wir werden da gemeinsam rauskommen."

Die bislang schwache Auswärtsbilanz verheißt allerdings nicht Gutes für das Gastspiel in Niedersachsen. In vier Bundesligapartien jenseits der Heimat verbuchte der BVB lediglich einen Punkt. Bei der Ursachenforschung tun sich alle Beteiligten weiterhin schwer. " Ich bin seit sechs Jahren hier und habe so eine Phase noch nie erlebt ", gestand der zurzeit ebenfalls formschwache Führungsspieler Julian Brandt, "es gibt so viele Warum-Fragen und Wieso-Fragen. Ich kann sie gar nicht alle beantworten."

Als wäre die sportliche Situation nicht schwierig genug, muss Sahin auch noch mit wachsenden Personalsorgen leben. Neben den Langzeitverletzten Karim Adeyemi, Julien Duranville, Niklas Süle, Giovanni Reyna und Yan Couto drohen auch Julian Ryerson (Adduktoren), Waldemar Anton (Bauchmuskeln und Hüfte) und Marcel Sabitzer (Rücken) auszufallen.

Alle drei Profis waren in Augsburg angeschlagen ausgewechselt worden. "Bei Julian Ryerson habe ich keine große Hoffnung", sagte der BVB-Coach vor einer abschließenden medizinischen Untersuchung des Abwehrspielers. Etwas besser stehen die Chancen laut Sahin bei Anton und Sabitzer. Ob der Innenverteidiger und der Mittelfeldspieler im Kader stehen, entscheidet sich kurzfristig. " Da zählt im Moment jede Sekunde" , sagte Sahin.

