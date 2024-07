Er beriet die Landesregierung: Mutmaßlicher Hochstapler in Duisburg vor Gericht

Stand: 11.07.2024, 20:52 Uhr

Klingt nach "Catch Me If You Can": Am Freitag steht in Duisburg ein Mann vor Gericht, der es allem Anschein nach als Hochstapler bis zum Berater der NRW-Landesregierung geschafft hat. Ihm wird unter anderem Urkundenfälschung und Betrug vorgeworfen.