Blomberg-Lippe siegt weiter - Niederlage für BVB-Frauen

Gegen das polnische Team Metraco Zaglebie Lubin setzte sich der Frauen-Bundesligist am Sonntag mit 27:26 (10:13) durch und behauptete die Tabellenführung in der Gruppe C. Für Blomberg war es wettbewerbsübergreifend der siebte Pflichtspiel-Sieg in Folge.

Die HSG startete gut in die Partie und führte nach einem Treffer von Laura Rüffieux (16.) bereits mit 9:5. Lubin kam anschließend besser ins Spiel und drehte es: Mariane Cristina Olivieira Ferndes (29.) traf kurz vor der Halbzeitpause zum 13:10 für Lubin.

In der zweiten Hälfte steigerte sich Blomberg wieder, Laetitia Quist glich nach 35 Minuten zum 15:15 aus. Das Spiel blieb eng, doch die HSG konnte sich eine 27:24 (57.)-Führung erarbeiten. Lubin kam wieder auf 27:26 heran, zu mehr reichte es nicht. Kurz vor Spielende sah Blombergs Maxi Mühlner die Rote Karte. Quist war mit neun Treffern beste HSG-Schützin, für Lubin kam Aneta Promis auf sieben.