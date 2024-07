Besonderes Andenken: Gelsenkirchen verschenkt EM-Fahnen

Gelsenkirchen war in den vergangenen Wochen komplett in blau gehüllt - und das lag diesmal nicht am heimischen FC Schalke 04. Überall in der Stadt hingen blaue Banner, Fahnen und Schilder, die auf die Spiele der Fußball-Europameisterschaft in der Veltins-Arena hinwiesen.

Jetzt können sich Fußballfans diese besonderen EM-Andenken nach Hause holen, denn die Stadt Gelsenkirchen verschenkt einen Teil der Banner, Fahnen und Schilder an interessierte Bürgerinnen und Bürger. Die Auswahl dabei ist groß - von der vier Meter langen Hissfahne bis zum kleinen Metallschild.

Bewerbung bis Dienstagnachmittag möglich

Interessierte können sich noch bis Dienstagnachmittag (15 Uhr) über ein Online-Portal der Stadt dafür bewerben. Mitmachen können auch Menschen, die nicht in Gelsenkirchen wohnen. Die Gewinner werden im Laufe der Woche informiert und können ihr EM-Andenken am Freitagnachmittag abholen.

"Das Interesse in der Bevölkerung an den Materialien ist enorm. Uns haben in den letzten Tagen sehr viele Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern erreicht, die Fahnen, Banner und Schilder gerne in den heimischen Garten hängen möchten.“ Wilhelm Weßels, Gesamtprojektleiter des EM Büros in Gelsenkirchen

Insgesamt hingen in den vergangenen Wochen rund 7.500 Banner, Fahnen und Schilder in und um Gelsenkirchen. Die Stadt wird allerdings nicht alle davon verlosen, sondern zum Teil auch Taschen und Federmäppchen daraus herstellen.

In den weiteren NRW-Spielorten Düsseldorf und Köln werden aus den Bannern und Fahnen ausschließlich neue Produkte hergestellt, eine Verlosung an Bürgerinnen und Bürger wird es nicht geben. In Dortmund soll der so genannte "grüne Teppich", den die Stadt vom Hauptbahnhof bis zum Stadion verlegt hat, in Stücken versteigert werden.

Über diese Thema berichtet der WDR am 16.07.2024 auch im Radio in der Lokalzeit Ruhr.