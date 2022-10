Geflügelpest-Verdacht: 130 Hühner in Bottrop fälschlicherweise getötet

Für die Besitzer ist so etwas mehr als bitter: Die Tiere sind tot - dabei war alles am Ende ein Irrtum. Ein erster Test auf Geflügelpest bei den 130 Hühnern auf dem Hof in Bottrop-Kirchhellen war positiv. Erst beim zweiten stellte sich heraus, dass die Tiere doch nicht infiziert waren.

Anfang Oktober wurden auf einem Hof in Kirchhellen Fälle von Geflügelpest festgestellt. Die Hühner, Gänse und Enten auf dem dortigen Hof wurden, wie es die Vorschriften vorsehen, sofort getötet. Um den Hof wurde eine Sperrzone eingerichtet. Diese besteht, laut der Stadt Bottrop, aus einer Schutzzone von mindestens drei Kilometern und einer Überwachungszone von mindestens zehn Kilometern.

Stadt: Haben nach Vorschriften gehandelt

In der Folge kontrollierten die Behörden weitere Höfe in Bottrop und Gladbeck. Bei einem weiteren Raum in Bottrop-Kirchhellen wurden dann die 130 Hühner positiv getestet. Den Vorschriften entsprechend wurden die Tiere sofort getötet. Erst die Analyse in einem zweiten Labor ergab, dass die Hühner doch nicht infiziert waren.

Man habe sich an die Vorschriften gehalten, heißt es von der Stadt Bottrop. Bei einem positiven Test müsse man sofort handeln, um eine mögliche weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Dass bei den Test die Proben in zwei verschiedenen Laboren ausgewertet werden, sei gängige Praxis. Warum die erste Probe sich im Nachhinein als falsch erwiesen hat, sei unklar.

Über dieses Thema haben wir im Hörfunk bei WDR 2 in der Lokalzeit Rhein/Ruhr am 18.10.2022 berichtet.