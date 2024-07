Sicherheits-Bilanz der EM: Ermittlungen wegen Volksverhetzung

Alles in allem gilt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland als gelungenes Fest. Auch aus NRW gab es überwiegend schöne und bunte Bilder von feiernden Fans. 20 der insgesamt 51 EM-Spiele fanden in NRW statt, zuletzt das Halbfinalspiel England gegen die Niederlande im Dortmunder Westfalenstadion.

Für NRW-Innenminister Herbert Reul ist auch die Sicherheits-Bilanz der EM ein großer Erfolg: "Unsere Vorbereitungen waren genau richtig. Die Maßnahmen und Konzepte, die wir uns in den zurückliegenden Jahren kleinlich überlegt haben, waren genau das, was eine Europameisterschaft im Jahr 2024 gebraucht hat. " Er danke "allen, die dafür gesorgt haben, dass es ein fröhliches, friedliches Turnier geworden ist ".

Wenige Vorkommnisse

Dennoch bilanzieren die Sicherheitsbehörden im Nachgang auch einige wenige unschöne Vorkommnisse im Zusammenhang mit Volksverhetzung. Allein in NRW gab es deswegen bis 10. Juli insgesamt acht Ermittlungsverfahren, 15 wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das bestätigte das Landesinnenministerium dem WDR.

Hitlergruß in Dortmund

Italien gegen Albanien im Dortmunder Stadion

Laut Deutscher Presseagentur (DPA) teilte die Polizei in Dortmund mit, dass bei der dort gespielten Partie zwischen Italien und Albanien Mitte Juni mehrere Personen den Hitlergruß gezeigt hätten. Wenige Tage später sei in der Fanzone am Friedensplatz der Hitlergruß gezeigt worden. Zudem gebe es Ermittlungen gegen eine Person, die ein Foto mit Fußball-Bezug und hineinmontiertem Hakenkreuz gepostet habe. In allen Fällen habe die Polizei entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rechtsextreme Rufe in Köln

Die Polizei in Köln berichtete demnach " exemplarisch " von zwei Vorfällen: Beim ersten EM-Spiel in der Domstadt hätten Beamte Mitte Juni beim Fanmarsch der Ungaren vor dem Spiel gegen die Schweiz " Ausländer raus "-Rufe wahrgenommen. Da diese nicht zuzuordnen gewesen seien, liefen die Ermittlungen gegen unbekannt. Mitte Juli hätten zudem zwei namentlich bekannte Männer aus Polen im Bereich der Fanzone Heumarkt unter anderem den Hitlergruß gezeigt. In beiden Fällen werde strafrechtlich ermittelt.

Beleidigungen in Düsseldorf

Die Polizei in Düsseldorf berichtete von einem Verdachtsfall der Volksverhetzung. Es gehe um ein Video auf der Social-Media-Plattform Tiktok, in dem eine Frau schildere, dass beim Public Viewing aus einer männlichen Personengruppe heraus mehrfach volksverhetzende und beleidigende Äußerungen getätigt worden seien. Die Ermittlungen des Staatsschutzes dauerten an, hieß es.

Keine bekannten Fälle in Gelsenkirchen

Bei der Polizei in Gelsenkirchen seien keine Verfahren im Zusammenhang mit Volksverhetzung oder verfassungswidriger Symbole im EM-Zeitraum bekannt, wie es hieß laut DPA.

Das NRW-Innenministerium meldete 683 Straftaten im Zusammenhang mit der EM: 211 Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz -strafbare Pyrotechnik -, 154 Körperverletzungen, 87 Hausfriedensbrüche, 28 Diebstähle, 31 Beleidigungen und 25 Sachbeschädigungen. 210 Personen seien vorläufig in Gewahrsam genommen worden.

Diskussionen um türkischen "Wolfsgruß"

Wolfsgruß bei Autokorso in Duisburg

Diskussionen gab es über den sogenannten "Wolfsgruß", den Fans der türkischen Mannschaft immer wieder zeigten. Zuvor hatte die UEFA eine Spielsperre gegen den türkischen Nationalspieler Merih Demiral verhängt, der auf dem Spielfeld den Arm zum Wolfsgruß erhoben hatte. Er ist das Zeichen der rechtesextremistischen türkischen "Ülkücü"-Bewegung, die auch "Graue Wölfe" genannt und in Deutschland und auch in NRW vom Verfassungsschutz beobachtet wird.