Tod von Mouhamed Dramé: Prozess gegen Polizisten startet

Polizist wegen Totschlags angeklagt

Die Polizeiwache Nord in Dortmund

Angeklagt sind fünf Polizistinnen und Polizisten. Der 30-jährige Schütze, der 55-jährige Einsatzleiter, sowie eine 29-jährige und eine 34-jährige Polizistin und ein ebenfalls 34-jähriger Polizist, die an dem Einsatz beteiligt waren.

Dem Schützen wird in der Anklage Totschlag vorgeworfen. Den anderen vier Beamten wird gefährliche Körperverletzung und im Falle des Einsatzleiters die Anstiftung dazu vorgeworfen. Alle Beamten waren an der Dortmunder Wache Nord eingesetzt.

Der 8. August 2022

Ursache des Prozesses ist das, was sich am 8. August 2022 in einem Hinterhof einer Jugendeinrichtung in der Dortmunder Nordstadt abspielte. Dort saß an dem Tag der 16-jährige Mouhamed Dramé an einer Wand. In der Hand hielt er ein Messer. Er war aus dem Senegal nach Deutschland geflohen und befand sich an diesem Montag in einer psychischen Ausnahmesituation. Möglicherweise wollte er sich mit dem Messer selbst verletzen. Die Betreuer der Einrichtung riefen die Polizei.

Die eintreffenden Polizeikräfte sollen Mouhamed Dramé versucht haben anzusprechen - ohne Reaktion. Daraufhin wurde gegen Dramé ein Reizstoffsprühgerät - umgangsprachlich Pfefferspray - eingesetzt. Dann eskaliert der Einsatz. Als Reaktion auf das Pfefferspray soll der 16-Jährige aufgestanden sein und sich in die einzig mögliche Richtung bewegt haben. In Richtung der Polizisten.

Fünf Schüsse treffen Mouhamed Dramé

Daraufhin wurde zweimal hintereinander mit einem Taser auf Dramé geschossen. Der erste Schuss verfehlte, der zweite traf. Fast gleichzeitig zum zweiten Tasereinsatz, sollen hintereinander sechs Schüsse gefallen sein. Der Hauptangeklagte soll sechs Mal mit einer MP 5, einer Maschinenpistole, auf Dramé geschossen haben. Fünf Schüsse trafen. Rettungskräfte, die schon in der Nähe waren, versuchten noch das Leben des 16-Jährigen zu retten. Ohne Erfolg - im Krankenhaus wurde später der Tod des jungen Senegalesen festgestellt.

Demonstration zum Jahrestag der tödlichen Schüsse

Der Tod Mouhameds löste Bestürzung aus. Auch die Polizei rückte in den Fokus der öffentlichen Diskussion. Besonders die Wache Nord in Dortmund. Auf Demonstrationen wurde zum Beispiel kritisiert, dass von dieser Wache öfter Fälle von mutmaßlicher Polizeigewalt ausgehen würden. Es wurde auch über fehlendes Vertrauen in und teilweise sogar Angst vor der Polizei gesprochen. Unter anderem gründet sich ein Bündnis - der "Solidaritätskreis Justice4Mouhamed", der immer wieder Demonstrationen organisierte.

Diskussion um die tödlichen Schüsse

Auch beim WDR 5 Stadtgespräch ist der Fall Dramé Thema

Auch der Verlauf des Einsatzes wurde kritisch gesehen. Polizei-Experten sprachen von einer Gewalteskalation, die so nicht notwendig gewesen sei. Vielfach hieß es, die Polizei hätte mildere Mittel in dem Einsatz wählen müssen. NRW s Innenminister Reul stellte sich hingegen hinter seine Beamten und gab an, dass diese versucht hätten, zu deeskalieren.

Währenddessen liefen schon die Ermittlungen der Dortmunder Staatsanwaltschaft und der Polizei Recklinghausen, die den Fall aus Neutralitätsgründen übernommen hatte. Und nahezu wöchentlich kamen neue Details zum Einsatz ans Licht.

Ermittler analysieren Tonbandaufnahme

Oberstaatsanwalt Carsten Dombert

So stellte sich heraus, dass die Bodycams der Polizisten bei dem Einsatz ausgeschaltet waren. Sie hätten bei den Ermittlungen vermutlich wertvolle Hinweise liefern können. Später wurde bekannt, dass der Betreuer, der den Notruf gewählt hatte, das Telefonat während des Einsatzes aufrecht erhalten hatte. Über das aufgezeichnete Gespräch erhoffte sich die Staatsanwaltschaft während der Ermittlungen Infos zum zeitlichen Ablauf des Geschehens.